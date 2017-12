Ben je een beetje uitgekeken op Monopoly, Ganzenbord en Rummikub, maar wil je wel een spelletje spelen? We zetten een aantal leuke en hilarische spelletjes voor je op een rij die niet cliché zijn. Op naar een hilarische kerst!

Spelletjes spelen is en blijft leuk, voor zowel jong als oud. Neefjes, nichtjes, maar óók opa’s en oma’s zullen zich met onderstaande kerstspellen zeker vermaken.

Originele spelletjes tijdens kerst:

Haal de bekende Escape Room naar je huiskamer

Een populairder uitje: een bezoek brengen aan de deels beruchte Escape Room. Tijdens het spel worden je detective-kunsten op de proef gesteld door middel van ingewikkelde raadsels, vraagstukken en opdrachten. Wat normaal ‘live’ in een Escape Room plaatsvindt, kun je dus ook gewoon tijdens kerst in je eigen huis laten gebeuren. Hoe gaaf is dat!

Twister om de kerstkransjes de baas te zijn

Na knabbelen aan kerstkransjes, een gevulde kalkoen verorberen en glaasjes wijn en champagne achterover klokken, is het geen overbodige luxe om even te bewegen tijdens kerst. Tijd dus voor een fanatiek potje Twister! Eén belangrijke tip: laat oma met haar ‘vers van de pers’-kunstheup de eerste ronde maar even draaien aan het kleurenrad. Linkerhand op…

Lach je rot om de Mouthguard Challenge

Dit is misschien wel het meest hilarische spel van dit hele rijtje. Het is handig om tijdens dit spel een vaatdoek of een doos tissues bij de hand te hebben, voordat je de kersttafel of je tegenstanders per ongeluk bevochtigt met spettertjes kwijl of traanvocht van het lachen. Bij de Mouthgard Challenge draag je namelijk hele spel door een soort ‘bitje’, waar je de meest gekke opdrachten mee moet volbrengen.

Kom tot mooie discussies met Vertellis

Het spel waarin je de meeste vragen aan elkaar stelt, maar wat tegelijkertijd, gek genoeg, ook de meeste vragen zal oproepen bij de spelers. Tijdens Vertellis trek je om de beurt een kaartje van de stapel, met daarop een vraag die je vervolgens hardop aan jezelf stelt en beantwoordt. Het spel kent vier verschillende rondes, waarin de vragen veranderen en er later ook punten te verdienen zijn. Perfect om op kerst het ijs te breken of als ‘afzakkertje’ op de late kerstavond.

Tik-Tak-Boem, maar dan met een taart: Pie Face

Pie Face: een zenuwslopend spel waarvan je hart sprongetjes zal maken, maar het is zeker de spanning waard. En dat dankzij de flinke slagroomtoef, die ieder moment in je gezicht gelanceerd kan worden. De speelwijze is bijna hetzelfde als die van het spel Tik-Tak-Boem. Jouw beurt? Plaats je gezicht in de vorm en geef een draai aan de schijf, die je vervolgens vertelt hoeveel keer je aan het handvat aan de zijkant moet draaien. Nu maar hopen dat jij niet degene bent die de slagroom in je gezicht krijgt…

