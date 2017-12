De leukste kerstnummers aller tijden

Er is geen ontkomen aan: kerstmuziek. Maar wat zijn nu de allerleukste deuntjes aller tijden? Marktonderzoeksbureau Ruigrok Netpanel zocht het uit.

Ruigrok Netpanel ondervroeg ruim duizend Nederlanders van 16 jaar en ouder over hun voorkeuren in het kerstrepertoire. De meningen zijn verdeeld over de drie all time favourites:

All I Want For Christmas van Mariah Carey

Het zal ook eens niet: ruim 25 procent van de stemmers koos All I Want For Christmas van Mariah Carey als hun favoriet. Grappig detail: bij 20 procent van de deelnemers riep dit nummer juist de meeste irritaties op.

Last Christmas van Wham

Met 18 procent van de stemmen belandde dit kerstlied op de tweede plek: Last Christmas van Wham!

Driving Home For Christmas van Chris Rea

Last, but absolutely not least: met 12 procent van de stemmen verdedigt zanger Chris Rea de derde plaats met Driving Home For Christmas.

