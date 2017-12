Nieuws.nl Kerstquiz 2017

We vieren het ieder jaar, maar hoeveel weet jij eigenlijk van kerst? Test je kerstkennis met de Nieuws.nl Kerstquiz van dit jaar!

Vraag 1

Elk jaar zetten we hem weer neer, versierd en wel; maar waarom halen we eigenlijk een boom in huis?

A. Zodat de kerstman alle cadeautjes eronder kan leggen.

B. De oude Germanen begonnen hiermee, ter ere van hun ‘feestdag’ op 21 december.

C. Naast de stal van Jozef en Maria stond een spar en die versierden ze toen Jezus werd geboren.

Vraag 2

Maak deze songtekst af: “’t Lag in een kribbe, bedekt met wat …”

A. Stro

B. Hooi

C. Vacht

Vraag 3

Waarom is de kerstman dik?

A. Omdat hij gewoon zelf alle kerstkransjes opsnoept. Verdorie, daarom is de trommel altijd leeg…

B. Hij beweegt nou eenmaal niet veel. Zijn rendieren trekken hem immers voort in de arrenslee.

C. De kerstman heeft zijn buik hoogstwaarschijnlijk te danken aan Amerika: het land waarin de bekendheid van hem ontstond.

Vraag 4

Welk Nederlands stripfiguur heeft een hekel aan Kerstmis?

A. Katrien Duck

B. Jan van Jan, Jans en de kinderen

C. Dagobert Duck

Vraag 5

Waar staat dit jaar de grootste ‘kerstboom’ van Nederland?

A. Utrecht

B. IJsselstein

C. Groningen

Vraag 6

Wat is het meest geliefde gerecht van Nederlanders tijdens de kerstdagen?

A. Een traditionele rollade

B. Spruiten

C. Kalkoen

Vraag 7

Wanneer was er in Nederland voor het laatst sprake van een ‘witte kerst’?

A. 2007

B. 2008

C. 2010

Antwoorden

V1: B, V2: B, V3: C, V4: C, V5: B, V6: A, V7: C.