Verdonschot hoogste nieuwe binnenkomer

AMSTERDAM – Het nieuwe boek Rico van Leon Verdonschot is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Bestseller 60. Het boek komt binnen op plaats 4. Verdonschot volgde de wereldkampioen kickboksen een jaar lang intensief. Het filmisch geschreven verhaal geeft een inkijk in het persoonlijke leven van Rico Verhoeven.

In de Top 10 zijn verder weinig wijzigingen. Oorsprong van Dan Brown staat al twaalf weken in de Top 10 en staat ook deze week op de eerste plek. Astrid Holleeder (Dagboek van een getuige) en Jamie Oliver (5 ingrediënten. Snel en simpel koken) wisselen deze week ten opzichte van vorige week van plaats met OIiver op 2 en Holleeder op 3.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Dan Brown – Oorsprong

2. (3) Jamie Oliver – 5 ingrediënten. Snel en simpel koken.

3. (2) Astrid Holleeder – Dagboek van een getuige

4. (-) Leon Verdonschot – Rico

5. (5) Tommy Wieringa – De heilige Rita

6. (6) Carlos Ruiz Zafón – Het labyrint der geesten

7. (8) Paolo Cognetti – De acht bergen

8. (4) Michel van Egmond – De wereld volgens Gijp

9. (9) Michel van Egmond – Deal

10. (-) Hendrik Groen – Pogingen iets van het leven te maken