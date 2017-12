Paradiso trapt jubileumjaar af

De Amsterdamse poptempel Paradiso bestaat eind maart vijftig jaar. Een concert van Jett Rebel op maandag 1 januari vormt de aftrap van het feestjaar. De show is de eerste in een reeks concerten van artiesten waar Paradiso door de jaren heen een warme band mee heeft opgebouwd en andersom.

Paradiso besteedt naast concerten op verschillende manieren aandacht aan het jubileumjaar. Eind maart verschijnt bij uitgeverij Nieuw Amsterdam een boek waarin popjournalist Hester Carvalho vijftig concerten, van elk jaar één, reconstrueert op basis van verhalen van ooggetuigen. Het zijn herinneringen aan de concerten van onder anderen David Bowie, Adele, Iggy Pop, Pink Floyd, Gillian Welch, Nirvana en de Zangeres Zonder Naam.

In het jubileumboek is ook aandacht voor de ontwikkeling van Paradiso zelf; hoe het ‘cosmisch ontspanningscentrum’ van de hippies sinds 1968 uitgroeide tot professionele concertzaal.

In het feestjaar verschijnt verder een postzegel en een biertje met de naam Paradiso. Ook wordt er vanaf maart elke week een poster uitgebracht van een kunstenaar die voor Paradiso werkt(e). De posters verschijnen in een gelimiteerde zeefdruk-oplage onder de noemer ’50 posters door 50 kunstenaars’.

Het Amsterdam Museum maakt een tentoonstelling over 50 jaar Paradiso. De expositie, die vanaf 30 maart tot 19 augustus te zien is, bevat foto’s van concerten, feesten en van de bezoekers. Ook zijn er beroemde Paradiso-posters te zien en klinkt er muziek van toen. Muziekkenners vertellen via een audiotour over hun belevenissen in Paradiso.

Het gebouw aan de Weteringschans in Amsterdam, vlakbij het Leidseplein, was vroeger een kerk van de Vrije Gemeente. Een oude wens is om in Paradiso te kunnen trouwen, net als vroeger. Dat kan eenmalig op Valentijnsdag. Uit 250 aanmeldingen zijn elf stellen geselecteerd die elkaar op 14 februari het jawoord geven in Paradiso, waarna een groot trouwfeest volgt.

In maart komt Paradiso met een uitgebreide website waarmee bezoekers in de rijke historie van het poppodium kunnen duiken.