Hollywood in actie tegen seksuele intimidatie

Ruim driehonderd vrouwen die in Hollywood werken – zoals acteurs, regisseurs, schrijvers en producenten – willen samen een halt toeroepen aan seksuele intimidatie. Onder meer Reese Witherspoon, Maggie Gyllenhaal, Cate Blanchett en Meryl Streep roepen iedereen op zich aan te sluiten bij hun initiatief Time’s Up.

Het gaat onder meer om een fonds om minder draagkrachtige vrouwen, zoals serveersters en kamermeisjes, financieel te helpen bij rechtszaken. Daarmee wordt de drempel lager om zich als slachtoffer te melden. In de #MeToo-discussie kwam nogal eens kritiek dat de ‘gewone’ vrouw die slachtoffer is van misbruik of intimidatie te weinig aandacht en begeleiding krijgt. De initiatiefnemers hebben al 13 miljoen dollar (11 miljoen euro) weten in te zamelen.

Een open brief met uitleg over het project in The New York Times maandag is getekend door honderden vrouwen uit de showbizz. Daarin vragen ze vrouwen ook om komende zondag, bij de Golden Globes, zwarte kleding te dragen en zich op de rode loper uit te spreken voor gelijkheid.

De groep wil ook zorgen voor meer gelijkheid voor vrouwen in onder meer filmstudio’s en agentschappen, en voor strengere regels om seksueel misbruik op de werkvloer te bestraffen.

Andere leden van de initiatiefgroep zijn onder meer Ashley Judd, Eva Longoria, America Ferrera, Natalie Portman en Emma Stone. Nog veel meer beroemdheden steunen het project.