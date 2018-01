Iraanse schatten naar Nederland

Het Drents Museum in Assen krijgt deze zomer 194 schatten te leen uit Iran. Het gaat met name om goud en aardewerk van het Nationaal Museum van Iran in Teheran en de Iraanse Organisatie voor Cultureel Erfgoed. De objecten stammen uit de periode van 7000 voor Christus tot 1600 na aanvang van onze jaartelling.

Vincent van Vilsteren, samensteller van de expositie IRAN – Bakermat van de beschaving, gaat er vooralsnog vanuit dat de huidige onrust in het land geen kink in de kabel zal opleveren. ,,Het is iets cultureels, we hebben goede contacten en alle seinen staan op groen”, aldus de conservator archeologie, die het land al meerdere keren bezocht. Het is voor hem plezierig werken in Iran. ,,We worden er telkens met alle hartelijkheid ontvangen.”

De te lenen stukken waren geen van alle ooit in ons land te zien. ,,De cultuur van Iran is hier ook vrij onbekend, maar dat is heel onterecht, want met Irak is Iran toch de bakermat van de beschaving. Landbouw en veeteelt zijn daar ontwikkeld en hun vroege aardewerk stelt dat wat wij in dezelfde tijd presteerden nogal in de schaduw.”

Spectaculair is volgens Van Vilsteren ook het vele goud dat naar Assen komt, bijvoorbeeld verschillende prachtig bewerkte bekers, zoals een exemplaar in een houder in de vorm van een leeuw met vleugels.

De tentoonstelling, die van 17 juni tot en met 18 november zal plaatshebben, was een lang gekoesterde wens in Assen. Uiteindelijk werd een ingang gevonden via collega’s van de Bundeskunsthalle in Bonn, die afgelopen zomer ook een Iraanse expositie maakten. ‘Iran. Frühe Kulturen zwischen Wasser und Wüste’ trok zoveel bezoekers, dat de openingstijden werden verlengd.

Assen maakt wel weer een heel eigen tentoonstelling, benadrukt Van Vilsteren, met veel oog voor de vormgeving, iets waarmee zijn museum de laatste jaren al vaker indruk heeft gemaakt.