Joost Karhof herdacht in Diligentia

In theater Diligentia in Den Haag is donderdag afscheid genomen van de vorige week plotseling overleden presentator Joost Karhof. De herdenkingsbijeenkomst was toegankelijk voor familie, vrienden en collega’s van de vorige week overleden radio- en televisiepresentator. Na de herdenking volgde in besloten kring de uitvaart.

Het radioprogramma Nieuws en Co op NPO Radio 1, dat Karhof met regelmaat presenteerde, stond in de uitzending van donderdagmiddag kort stil bij de herdenkingsbijeenkomst voor hun collega.

Karhof overleed op tweede kerstdag. Hij was 48 jaar. Karhof presenteerde op televisie onder meer Nieuwsuur, Kunststof TV en meermaals De Grote Geschiedenis Quiz voor de NTR.