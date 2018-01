Meer bezoekers dan ooit in Italiaanse musea

De Italiaanse musea en monumenten hebben vorig jaar meer bezoekers dan ooit gehad. In totaal kwamen 50,1 miljoen mensen naar de kunstschatten kijken, 10,4 procent meer dan het jaar daarvoor.

De absolute favoriet is het Colosseum in Rome, de oude Romeinse arena ontving 7 miljoen bezoekers. Op de ruïnestad Pompeï kwamen 3,4 miljoen mensen af, het Uffizi-museum in Florence kreeg 2,2 miljoen mensen over de vloer. De kunstliefhebbers telden al met al 193,6 miljoen euro aan toegangskaartjes neer.

Volgens Cultuurminister Dario Franceschini is het bezoekersaantal sinds 2013 met 30 procent gestegen.