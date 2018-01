Eurosonic: Boycot Boef niet juiste antwoord

Muziekfestival Eurosonic Noorderslag vond het een moeilijk dilemma om het optreden van rapper Boef, later deze maand, door te laten gaan. De organisatie keurt de vrouwonvriendelijke uitspraken af. Na rijp beraad is echter ,,uit principiële overwegingen gekozen het debat boven de boycot te stellen”, aldus een verklaring zondag. De rapper mag optreden op 20 januari, maar op de conferentie komt er wel een ingelast debat over gedragingen in de muzieksector.

De uitspraken van de artiest (waarin hij vrouwen die hem uit de brand hadden geholpen na autopech uitschold voor hoeren) leidden deze week tot veel ophef. Veel muziekfestivals maar ook organisaties hebben de samenwerking met hem opgezegd. Die scheldpartij heeft ,,logischerwijs tot een interne discussie geleid en de organisatie voor een dilemma gesteld”.

Voor het festival is het belangrijk dat de rapper zich schaamt en zijn excuses heeft aangeboden. Bovendien: ,,Dit is niet het eerste en zal zeker niet het laatste geval zijn waarbij je vraagtekens kan zetten bij het gedrag, de songteksten of andere uitingen van artiesten. Het is altijd goed om daar een gesprek over aan te gaan, maar dan wel vanuit de belangrijkste voorwaarde voor een democratische samenleving en dat is het recht van vrijheid van meningsuiting.” Eurosonic noemt de rapper verder ,,een actuele en relevante artiest waar je niet omheen kunt”.

Bijna vijfduizend mensen hebben sinds vrijdag een petitie ondertekend om rapper Boef te weren van het muziekfestival Eurosonic Noorderslag. Het evenement bestaat uit een conferentiegedeelte en een muziekfestival.