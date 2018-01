MeToo donkere wolk boven Golden Globe Awards

Hollywood maakt zich op voor de 75e editie van de Golden Globe Awards, traditioneel de opening van het Amerikaanse prijzenseizoen. De 25 beeldjes voor de beste films en tv-series van het afgelopen jaar worden zondagavond uitgereikt in Beverly Hills.

Anders dan vorig jaar wordt naar verwachting niet president Donald Trump hét onderwerp van gesprek maar de #MeToo-kwestie, die Hollywood al maanden in zijn greep houdt. Zeker dertig actrices zijn van plan om in het zwart op de rode loper te verschijnen uit protest tegen seksueel wangedrag in de film- en tv-wereld. Onder hen zijn onder meer Meryl Streep, Jessica Chastain en Emma Stone.

De grote favoriet lijkt bij de films vooraf The Shape of Water te zijn. Het fantasydrama sleepte zeven nominaties in de wacht, voor onder meer beste drama en beste regie. Dit jaar zijn er geen Nederlandse genomineerden. Vorig jaar won Paul Verhoeven nog een Golden Globe voor beste buitenlandse film met zijn thriller Elle.