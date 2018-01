Weer meer Museumkaarthouders

Het aantal mensen met een Museumkaart is in 2017 met bijna 4 procent gestegen naar 1,35 miljoen. De houders gingen in totaal 8,7 miljoen keer naar het museum, gemiddeld 6,6 keer per persoon. De vergoeding die de musea daarvoor kregen, ging naar 62 miljoen.

,,Deze positieve ontwikkelingen zijn vooral te danken aan de verscheidenheid in collecties, aansprekende activiteiten in musea en de spreiding van musea over het land. Het is ook een blijk van waardering van het publiek voor de ondernemende musea in ons land”, aldus Mirjam Moll, manager promotie van de Museumvereniging maandag. Ons land telt 451 musea.

De belangstelling voor de Museumkaart is al tien jaar groeiende. De kaart bestaat sinds 1981 en werd bedacht door de musea zelf. Het document wordt uitgegeven door de Museumvereniging, maar geëxploiteerd door Stichting Museumkaart. Die regelt dat de opbrengsten ten goede komen aan de deelnemende musea. De Museumkaart kost per jaar 59,90 euro voor volwassenen en 32,45 voor jongeren.