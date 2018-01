Dijkhoff, Kleinsma, Verhoeven in College Tour

VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff gaat aanschuiven bij het interviewprogramma College Tour. Ook zangeres en actrice Simone Kleinsma en kickbokskampioen Rico Verhoeven laten zich de komende weken door Twan Huys en studenten ondervragen.

Eerder dit seizoen waren de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en het hoofd van de AIVD Rob Bertholee al te gast in het NTR-programma. Het laatste gesprek wordt uitgezonden op 21 januari.

Dijkhoff werd in 2015 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en werd in datzelfde jaar door journalisten uitgeroepen tot politicus van het jaar. Dijkhoff sleepte nog meer prijzen in de wacht: van meest sexy politicus van het Binnenhof tot best geklede man door het blad Esquire. In 2017 won hij het programma De Slimste Mens.

Rico Verhoeven, ook bekend als ‘the king of kickboxing’, is meervoudig wereldkampioen kickboksen. Vorig jaar won hij het veelbesproken prestigegevecht met Badr Hari.

Simone Kleinsma speelde onder meer in talloze series en toneelstukken en musicals. In september ging de musical ‘Was getekend, Annie M.G. Schmidt’ in première, waarin Kleinsma de hoofdrol speelt.