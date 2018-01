Douwes op Hollandse podia als Morticia Addams

De internationaal befaamde Nederlandse musicalster Pia Douwes gaat de vrouwelijke hoofdrol vervullen in de Nederlandse versie van de Broadway-musical The Addams Family, die komende winter in ons land te zien zal zijn.

Douwes werkte onder meer in België, Oostenrijk, Duitsland, Rusland, Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten. Op dit moment is ze, samen met de Duitse musicalster Uwe Kröger, in diens land op tournee naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de musical Elisabeth, waarin zij beiden hoofdrollen gestalte gaven.

Pia Douwes speelt in The Addams Family de rol van Morticia Addams. Producent Marc Muller van TEC Entertainment spreekt van de ,,gedroomde Morticia”. De voorstelling wordt gemaakt door regisseur Paul Eenens, choreograaf Stanley Burleson en vertaler/bewerker Jon van Eerd.