Gitarist Motörhead (67) overleden

‘Fast’ Eddie Clarke, de oorspronkelijke gitarist van metalband Motörhead, is woensdag op 67-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de officiële Facebookpagina van de band donderdag. Hij stierf aan een longontsteking

De band werd in 1975 opgericht door voorman Lemmy Kilmister. Bekende albums van de band, zijn onder meer Overkill, Bomber, Ace of Spades en het live-album No Sleep ‘til Hammersmith.

Clarke was het laatste nog levende oorspronkelijke bandlid. In november 2015 overleed drummer Phil ‘Philthy Animal’ Taylor aan leverfalen en een maand later bezweek zanger en bassist Lemmy Kilmister aan de gevolgen van kanker.

,,De band is weer compleet in het walhalla’’, schrijven veel fans op Twitter,