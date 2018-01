Nationale Opera verkoopt 4000 kostuums

Voor wie tijdens het carnaval of elders spectaculair voor de dag wil komen, is er nu een heel speciaal adresje: de Stopera in Amsterdam. Op zaterdag 3 februari doet De Nationale Opera er kostuums van voorbije producties van de hand. Het gaat om 4000 handgemaakte outfits plus schoenen, hoeden en overgebleven stoffen. De prijzen variëren van 1 tot 300 euro, aldus het gezelschap op de eigen site.

,,Altijd al die droomjurk uit Lohengrin willen hebben, een prachtig historisch kostuum uit Die Soldaten of dat bijzondere hoofddeksel uit Tannhäuser voor uw hoedenverzameling? U wilt weleens iets echt bijzonders met carnaval of u wilt uw theatergezelschap nog meer laten schitteren? Pak deze kans dan met beide handen aan!”, zo werft het gezelschap klanten voor de overblijfselen van circa 25 producties.

Er is (opnieuw) voor een verkoop gekozen wegens ruimtegebrek en dure opslag.