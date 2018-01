Retrospectief Van der Keuken in het Pompidou

In het Centre Pompidou in Parijs begint volgende week een terugblik op de Nederlandse filmmaker en fotograaf Johan van der Keuken. Volgens het filmmuseum EYE in Amsterdam wordt het het grootste Johan van der Keuken-retrospectief ooit buiten Nederland gehouden.

Het retrospectief (17 januari-maart 2018) werd samen met onder anderen EYE samengesteld.

De expositie markeert het begin van een nieuw Frans initiatief om documentaire films over het voetlicht te brengen: de Cinémathèque du Documentaire. Festivals, instituten, archieven en televisiezenders in heel Frankrijk werken mee.

Van der Keuken (1938-2001) studeerde in Parijs aan het Institut des Hautes Études Cinématographiques.