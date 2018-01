Europa League blijft bij FOX Sports

FOX Sports zendt ook de komende drie jaar de voetbalwedstrijden uit de Europa League live uit. De sportzender heeft een overeenkomst gesloten tot en met de zomer van 2021. Het rechtenpakket omvat evenals de afgelopen drie jaar de live uitzendrechten van alle 205 wedstrijden op televisie en internet.

,,De Europa League past én hoort bij ons. Sinds de introductie in 2009 hebben we onafgebroken live verslag gedaan van het toernooi, met in de regel een aanzienlijke inbreng van de Nederlandse clubs. Dat doen we ook de komende jaren weer met ontzettend veel plezier en enthousiasme”, aldus Rob Labree, directeur programmering.

Alle Nederlandse clubs zijn dit seizoen al uitgeschakeld in het tweede Europese toernooi. Volgend seizoen doen minimaal drie en maximaal vijf clubs uit de eredivisie mee.