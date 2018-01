Han van Bree scoort met terugblik op 2017

AMSTERDAM – Historicus Han van Bree is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Boeken Top 10. Zijn terugblik op het belangrijkste nieuws van afgelopen jaar, beschreven in Het aanzien van 2017, komt deze week binnen op de eerste plaats.

Van Bree is al ruim dertig jaar betrokken bij de jaarlijkse uitgave van Het aanzien van. In de nieuwste editie is onder meer aandacht voor het nieuws rondom de Amerikaanse president Donald Trump, de onrust in Noord-Korea en orkaan Irma. Daarnaast is er ook volop ruimte voor sport, waaronder het ontslag van Danny Blind en het succes van de Oranje Vrouwen.

Dan Brown zakte met Oorsprong van de eerste naar de derde plaats in de bestsellerlijst. Naast de entree van Het aanzien van is er nog een nieuwe binnenkomer in de top van de lijst. De Japanse schrijver Haruki Murakami komt binnen op plek 6 met Moord op Commendatore 2.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Han van Bree – Het aanzien van 2017

2. (4) Paolo Cognetti – De acht bergen

3. (1) Dan Brown – Oorsprong

4. (3) Tommy Wieringa – De heilige Rita

5. (17) Britta Teckentrup – Ssst! De tijger slaapt

6. (-) Haruki Murakami – Moord op Commendatore 2

7. (6) Haemin Sumin – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

8. (5) Jamie Oliver – 5 ingrediĆ«nten. Snel en simpel koken.

9. (2) Leon Verdonschot – Rico

10. (8) Yuval Noah Harari – Sapiens