Ivo Niehe op verjaardag bij prinses Margriet

De TV Show staat vrijdagavond geheel in het teken van de 75e verjaardag van prinses Margriet. Ivo Niehe zocht de jarige en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven op in hun woonplaats Apeldoorn, maakte de AVROTROS woensdag bekend.

Ivo Niehe interviewt de prinses over haar werk, haar ontmoetingen met beroemdheden als Nelson Mandela en haar gezin. Familieleden, onder wie koning Willem-Alexander, hebben een videoboodschap voor haar opgenomen. Anderen die meewerken aan de tv-uitzending zijn haar zonen Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris, maar ook Jan Smit en Erica Terpstra.

Margriet viert haar 75e verjaardag vrijdag met familie en genodigden met een speciale dansvoorstelling van Introdans in Theater Orpheus in Apeldoorn. De TV Show is te zien op NPO 1, vanaf 21.25 uur.