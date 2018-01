Santana komt in juni naar Ziggo Dome

Carlos Santana geeft dinsdag 26 juni een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De gitarist bezoekt Nederland met zijn band voor zijn Divination Tour.

De zeventigjarige Santana brak met zijn band door met een optreden op het befaamde Woodstockfestival in 1969. Gedurende zijn lange carrière sleepte Santana tien Grammy’s in de wacht, waaronder voor album van het jaar met Supernatural. Velen rekenen hem tot een van de beste gitaristen ter wereld.

Santana’s muziek is een fusie van jazz, rock en Latijnse invloeden. Hij is bekend van hits als Maria Maria, Black Magic Woman en She’s Not There. Hij was voor het laatst in Nederland voor een optreden in 2016.

De kaartverkoop voor het concert start op vrijdag 19 januari.