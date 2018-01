Exportwaarde Nederlandse pop 196 miljoen euro

De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek is in 2016 gegroeid naar een recordbedrag van ruim 196 miljoen euro. Daarmee is de lichte daling die in 2015 was te zien, weer volledig ingehaald. Buma Cultuur maakte de meest recente cijfers bekend die dit weekend worden gepresenteerd op het festival ESNS/Noorderslag.

Het aandeel dance in deze cijfers bedraagt maar liefst 73 procent. DJ-duo Yellow Claw bezet de eerste plaats met de meeste optredens in het buitenland.

De exportwaarde wordt bepaald door drie onderdelen: rechten, opnamen en optredens. Het bedrag van 196,25 miljoen euro verwijst naar de opbrengsten van de exploitatie van Nederlandse muziek in het buitenland na aftrek van gemaakte kosten maar inclusief salarissen, winst en belasting.

De rechten zijn goed voor een bedrag van 25 miljoen, en de opnamen voor bijna 14 miljoen euro. Maar het overgrote deel komt van de optredens buiten de landsgrenzen, goed voor een bedrag van 157 miljoen euro. De optredens in dance staan garant voor 134 miljoen euro.