Boek over Trump ook hier bestseller

AMSTERDAM – Vuur en woede, de vertaling van Fire and Fury van Michael Wolff over de gang van zaken in het Witte Huis, is het bestverkochte boek in Nederland. Het boek, dat sinds zaterdag in de winkels ligt, staat op de eerste plek van de Boeken top tien.

De eerste oplage van het boek zou aanvankelijk 25.000 exemplaren bedragen, maar is vanwege de vele reserveringen uitgebreid met in elk geval 5000 boeken. De Engelse uitgave is sinds de publicatie begin januari een enorm succes in de Verenigde Staten en daarbuiten. Wolff, die met tweehonderd medewerkers van Donald Trump en de president zelf sprak, schetst in zijn boek een onthutsend beeld van de hoogste baas van de VS.

Sterrenstof, het essay dat Daphne Deckers schreef voor de Maand van de Spiritualiteit, komt deze week nieuw binnen op de vierde plaats.

Het aanzien van 2017 van Han van Bree, een overzicht van het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar, moet plaatsmaken voor het boek van Wolff en staat deze week op de tweede plek. De acht Bergen van Paolo Cognetti maakt de top drie compleet.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Michael Wolff – Vuur en woede

2. (1) Han van Bree – Het aanzien van 2017

3. (2) Paolo Cognetti – De acht bergen

4. (-) Daphne Deckers – Sterrenstof

5. (3) Dan Brown – Oorsprong

6. (5) Britta Teckentrup – Ssst! De tijger slaapt

7. (6) Haruki Murakami – Moord op Commendatore 2

8. (4) Tommy Wieringa – De heilige Rita

9. (-) Wouter de Jong – Mindgym

10. (7) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt