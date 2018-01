Laatste wereldtour Elton John start september

De Britse popster Elton John begint in september aan zijn laatste wereldtour. Daarna stopt hij en gaat hij meer tijd besteden aan kinderen en familie. Dat heeft de zeventigjarige zanger woensdag tijdens een persbijeenkomst bekendgemaakt. In de media werd al uitgebreid gespeculeerd over het aanstaande afscheid van de artiest.

Op de website van John was een klok te zien die aftelde naar het moment dat de persconferentie zou beginnen. Daarbij stonden de woorden ‘I’ve finally decided my future lies…’ (Ik heb eindelijk besloten waar mijn toekomst ligt…), verwijzend naar de tekst van zijn hit Goodbye Yellow Brick Road.

De aankondiging viel samen met een stunt op Kings Cross Station in Londen waar woensdag plots een vleugel stond. Fans konden daar samen met een ‘virtuele’ Elton John spelen.