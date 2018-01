Lotto: beelden trekking beter uitleggen

De Lotto gaat kijken hoe de beelden van de trekking beter kunnen worden uitgelegd. Aanleiding is de reactie van een speler die had opgemerkt dat bij het vallen van elk balletje in de uitzending van SBS6 steeds dezelfde beelden zijn te zien. De speler had de NOS hierover getipt.

Op de website van de Lotto staat al over de trekkingsprocedure dat het om een animatiefilm gaat van de trekking op het kantoor van de Lotto in Rijswijk, zoals vastgesteld door een notaris. Na een trekking wordt van bestaande beelden van elk balletje een compilatie gemaakt. ,,Maar als er toch nog verwarring ontstaat, gaan we nog betere uitleggen geven, zoals mogelijk bij de beelden zelf”, aldus een woordvoerder.

Het gokbedrijf zegt dat de trekking openbaar is en dat iedereen die dat wil na aanmelding getuige kan zijn van de trekking op het kantoor.