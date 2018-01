Zanger Mark E. Smith van The Fall overleden

MANCHESTER – Mark E. Smith, frontman van de newwave- en postpunkband The Fall, is overleden. Zijn manager en platenlabel hebben de dood van de zestigjarige zanger en liedjesschrijver bekendgemaakt.

Smith richtte The Fall midden jaren zeventig op, ten tijde van de opkomst van collega-bands als The Sex Pistols, Buzzcocks en The Stranglers. De muziek van de band kenmerkte zich door het onverstaanbaar zingen van Smith. Later maakte de band ook elektronische muziek.

The Fall heeft in verschillende bezettingen talloze albums gemaakt en trad tot november nog regelmatig op, ook in ons land. Vanwege de slechte gezondheid van de zanger werden aan het eind van het jaar enkele concerten afgezegd. Smith leed al jaren aan een alcohol- en drugsverslaving. Tijdens zijn laatste concert in Glasgow zat Smith in een rolstoel en had hij een arm in een mitella.