Casey Affleck mijdt uitreiking Oscars

Acteur Casey Affleck ziet af van een rol bij de uitreiking van de Oscars. Hij zou daartoe hebben besloten omdat hij eerder in opspraak is geraakt vanwege vermeende seksueel intimidatie, bericht The Guardian.

Een vertegenwoordiger van de organisatie achter de prestigieuze filmprijzen liet volgens de krant weten dat Affleck zich helemaal heeft afgemeld voor het evenement. De acteur won in 2017 de Oscar voor beste acteur. Daarom zou hij dit jaar naar verwachting een rol krijgen bij de uitreiking van de Oscar voor de beste actrice.

Affleck zou naar verluidt niet willen afleiden van de MeToo-beweging, die slachtoffers van seksueel wangedrag een stem wil geven. Twee vrouwen sleepten hem in 2010 voor de rechter vanwege ongepast gedrag. De acteur ontkende. De zaken zijn later geschikt.