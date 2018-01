Grote rol Kentridge bij Holland Festival

De Zuid-Afrikaanse beeldend kunstenaar en theatermaker William Kentridge (1955) en de Congolese choreograaf Faustin Linyekula ( 1974) krijgen een grote rol bij het Holland Festival van 2019. Daarmee wordt meteen begonnen met een nieuwe werkwijze: behalve een vast artistiek team zullen voortaan twee kunstenaars als ‘associate artists’ een duidelijk stempel op het festival drukken.

Zo hoopt het Holland Festival nog beter in te spelen op wat op dat moment in de podiumkunsten en de wereld omgaat. Meteen is het een mooie mogelijkheid om twee makers en hun werk extra goed in de schijnwerpers te zetten. De aanpak volgt op het aangekondigde vertrek van artistiek directeur Ruth Mackenzie, die na de editie van dit jaar vertrekt om artistiek directeur van het Théâtre du Châtelet in Parijs te worden.

Voor 2019 gaat het dus om twee ‘associate artists’ die wonen en werken in Afrika, maar met hun werk de hele wereld bestrijken en een grote naam hebben gekregen. Van beiden zal in 2019 nieuw werk over het voetlicht worden gebracht.

De ook in ons land erg gewaardeerde Kentridge komt met zijn nieuwe muziektheaterproductie The Head and the Load, Linyekula met de nieuwe choreografie Not another diva.