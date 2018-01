‘Andy Warhol-expo in Vaticaan’

In het Vaticaan komt volgend jaar een expositie over de Amerikaanse popartkunstenaar Andy Warhol, meldt The Art Newspaper. De musea van het Vaticaan zouden al vergaand in gesprek zijn met het Andy Warhol Museum in Pittsburgh, de geboorteplaats van de artiest.

Het zou de bedoeling zijn vooral religieus getinte werken van Warhol te tonen, zoals zijn serie over het Laatste Avondmaal, uit 1986. ,,We zijn erg ge├»nteresseerd in het verkennen van de spirituele kant van de kunstenaar”, aldus Barbara Jatta, directeur van de Vaticaanse musea.

Ze noemt het ,,heel, heel belangrijk” om in dialoog te zijn met moderne kunst. ,,We leven in een beeldcultuur en de kerk moet deelnemen aan de discussie. “

De katholieke Warhol reisde ooit naar Rome om paus Johannes Paulus II te zien.