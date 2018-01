Huisvrouwen vorig jaar succesvolste film

AMSTERDAM – De komedie Huisvrouwen bestaan niet is nu officieel de meest succesvolle Nederlandse film die is uitgebracht in 2017. De film over de perikelen van twee zussen en hun moeder, trok tot nu toe ruim 260.000 mensen naar de bioscopen. Daarmee is Dikkertje Dap onttroond als succesvolste vaderlandse titel van vorig jaar, maakte distributeur Independent Films bekend.

De hoofdrollen worden gespeeld door Eva van de Wijdeven, Jelka van Houten, Loes Luca, Kay Greidanus, Waldemar Torenstra en Jim Bakkum.

Huisvrouwen bestaan niet draait in 120 bioscopen. Het is de eerste filmproductie van acteur/producent Rick Engelkes, die zelf een bijrol speelt als gynaecoloog Dokter Simon.