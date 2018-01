Clinton verrast Grammy’s met Trump-parodie

Naast de vele optredende artiesten bij de Grammy’s was er ook Hillary Clinton die opzien baarde met een optreden tijdens de show. Ze las het publiek in een vooraf opgenomen sketch met presentator James Corden voor uit het controversiële boek Fire And Fury, het kritische boek over de Amerikaanse president Donald Trump.

article

1023693

NEW YORK (ANP) - Naast de vele optredende artiesten bij de Grammy's was er ook Hillary Clinton die opzien baarde met een optreden tijdens de show. Ze las het publiek in een vooraf opgenomen sketch met presentator James Corden voor uit het controversiële boek Fire And Fury, het kritische boek over de Amerikaanse president Donald Trump.

https://nieuws.nl/entertainment/20180129/clinton-verrast-grammys-met-trump-parodie/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/01/29064751/clinton-verrast-grammys-met-trump-parodie.jpg

Entertainment