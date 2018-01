Mars troeft Lamar af bij Grammy’s

De Amerikaanse zanger Bruno Mars en zijn landgenoot de rapper Kendrick Lamar hebben de meeste onderscheidingen gekregen bij de jaarlijkse Grammy Awards, de Amerikaanse muziekprijzen. Mars haalde de meeste beeldjes (zes) binnen en Lamar mocht vijf onderscheidingen in ontvangst nemen.

Mars won onder meer de prijs voor het beste lied van het jaar met That’s What I Like. Hij pakte ook de hoogste eer voor beste album en plaat van het jaar met 24K Magic. Lamar pakte de prijzen vooral in de categorie rap/hiphop.

Jay Z, de Amerikaanse rapper die vooraf de meeste nominaties in de wacht sleepte, was de grote verliezer van de avond. Hij moest het uiteindelijk zonder Grammy’s stellen.

De Nederlandse dirigent Reinbert de Leeuw was als enige Nederlander genomineerd voor een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld, in de categorie Best Classical Compendium. De prijs ging aan zijn neus voorbij. Voor De Leeuw was het mislopen van de prijs ,,een beetje teleurstellend”, zei hij tegen het ANP.

Hoewel hij niet lijfelijk aanwezig kon zijn om zijn prijs in ontvangst te nemen, won Ed Sheeran een Grammy voor Beste vocale album voor zijn plaat Divide. Hij won ook een beeldje voor beste solo-optreden voor zijn wereldhit Shape Of You.

Leonard Cohen heeft postuum een Grammy voor beste rock performance gewonnen. Het is de tweede Grammy die dit jaar naar een overleden persoon gaat. De eind 2016 overleden actrice Carrie Fisher kreeg postuum een award voor het beste spoken-word album. Naast Fisher waren ook politicus Bernie Sanders en rockster Bruce Springsteen in deze categorie genomineerd.

Voorafgaand aan de show betoonden tientallen artiesten hun steun aan #TimesUp, de beweging die opkomt voor gelijken recht van vrouwen en hun bescherming tegen seksueel onaangepast gedrag. De artiesten deden dit door het dragen van een witte roos.