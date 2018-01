Niet alle artiesten Grammy’s dragen witte roos

Bij de Grammy Awards in New York hebben een aantal artiesten gehoor gegeven aan de oproep van de organisatie #TimesUp om een witte roos te dragen, als symbool van hoop, vrede, sympathie en weerstand. In vergelijking met de Golden Globes was de saamhorigheid echter beduidend kleiner, meldt de Amerikaanse showbizzsite TMZ.

Op de rode loper bij het evenement in New York City droegen artiesten als Miley Cyrus, Lady Gaga, Ne-Yo, Kelly Clarkson en The Chainsmokers een witte roos op hun kleding of in hun hand. De meerderheid droeg geen witte roos, wat in schril contrast stond met de Golden Globes, waar vrijwel alle aanwezigen gehuld in het zwart kwamen om #TimesUp te steunen.

De presentator van het festijn, de Britse komiek James Corden droeg wel een duidelijk zichtbare witte roos.