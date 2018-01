Waylon maakt vijf songfestivalliedjes

Zanger Waylon maakt vijf verschillende liedjes voor het Eurovisiesongfestival waar hij in mei aan meedoet. De artiest zal de nummers eind februari vijf dagen achter elkaar laten horen in tv-programma DWDD.

Met een van die liedjes zal Waylon Nederland gaan vertegenwoordigen. Aan het eind van de reeks uitzendingen wordt bekendgemaakt welk nummer doorgaat naar Portugal, waar de liedjescompetitie plaatsvindt.

De zanger zelf zal uiteindelijk beslissen welk van de vijf liedjes hij gaat zingen. Het is de tweede keer dat Waylon meedoet aan het Songfestival. In 2014 stond hij met Ilse DeLange op de b├╝hne als gelegenheidsformatie The Common Linnets.