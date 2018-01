Nieuw onderzoek naar Meisje met de parel

Museum Het Mauritshuis in Den Haag gaat nieuw onderzoek doen naar Meisje met de parel, in 1665 geschilderd door Johannes Vermeer. Het schilderij werd in 1994 voor het laatst onderzocht en de technieken zijn sindsdien sterk verbeterd. Het Mauritshuis hoopt daardoor nog meer aan de weet te komen over werkwijze en materialen.

Het onderzoek door een internationaal team van deskundigen begint 26 februari en duurt twee weken. Het Meisje wordt onderzocht met een soort scan, röntgen en digitale microscopie Het publiek kan dat allemaal zien in de Gouden Zaal van het Mauritshuis, waar een speciaal atelier uit glas wordt opgetrokken voor het onderzoek.

Het Meisje met de parel is één van de kroonjuwelen van het Mauritshuis en bij het publiek het populairste werk van Vermeer. De Amerikaanse schrijfster Tracy Chevalier liet zich erdoor inspireren tot haar boek Girl with a Pearl Earring, dat door Peter Webber werd verfilmd met Colin Firth en Scarlett Johansson.