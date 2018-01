Slapende tijger domineert Boeken Top 10

AMSTELVEEN – Het populaire prentenboek Ssst! De tijger slaapt. domineert deze week de Boeken Top 10. Vorig jaar werd het boek van de Duitse Britta Teckentrupp al uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar. Negen maanden later staat het verhaaltje over de slapende tijger drie keer in de Top 10.

Het gaat om verschillende uitgaven van Ssst! De tijger slaapt. De mini-editie komt deze week binnen op plaats 2. De uitgave met vingerpoppetje vinden we terug op de vierde plaats en de ‘gewone’ editie staat op plek 9. Afgelopen week lazen bekende Nederlanders, waaronder prinses Laurentien, voor uit het prentenboek tijdens het Voorleesontbijt.

Michael Wolff heeft zijn eerste positie in de bestsellerlijst weten te behouden. De Nederlandse vertaling van Fire and Fury, Vuur en woede, staat voor de tweede week achtereenvolgend op de eerste plaats. De top 3 wordt gecompleteerd door een grote stijger in de lijst: William Cortvriendt staat met zijn boek Lichter op de derde plaats.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Michael Wolff – Vuur en woede

2. (-) Britta Teckentrup – Ssst! De tijger slaapt. Mini-editie

3. (27) William Cortvriendt – Lichter

4. (6) Britta Teckentrup – Ssst! De tijger slaapt. Editie met vingerpoppetje

5. (3) Paolo Cognetti – De acht bergen

6. (2) Han van Bree – Het aanzien van 2017

7. (5) Dan Brown – Oorsprong

8. (11) Jamie Oliver – 5 ingrediĆ«nten. Snel en simpel koken.

9. (19) Britta Teckentrup – Ssst! De tijger slaapt.

10. (9) Wouter de Jong – Mindgym