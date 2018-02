Elvis Costello naar Soestdijk

Elvis Costello treedt op 5 juli op in de tuin van Paleis Soestdijk. Met zijn band The Imposters opent hij de derde editie van Royal Park Live, zo heeft de organisatie van het vierdaagse festival bekendgemaakt.

Costello is bekend van hits als Oliver’s Army en Good Year for the Roses. Hij speelde eerder op North Sea Jazz en in Carré. In zijn carrière van meer dan veertig jaar bracht hij ruim 32 platen uit.

Een dag na Costello treedt de Nederlandse band The Analogues op. Eerder waren al concerten van Sting en Jack Johnson bij Soestdijk aangekondigd. Die optredens zijn inmiddels uitverkocht. De voorverkoop voor Elvis Costello en The Analogues begint op 5 februari.