Belgische radio vindt compositie Thielemans

De Belgische radiozender Klara is op een vrijwel onbekende compositie van de wereldberoemde mondharmonicaspeler Toots Thielemans (1922-2016) gestuit. Een omroepmedewerker vond in het archief van de VRT een opname van het nummer ‘Painted Faces’ uit 1980.

Thielemans speelt er samen met de pianist Michel Herr tijdens een concert in Brussel. Herr was het het stuk Painted Faces naar eigen zeggen helemaal vergeten. Volgens hem is het maar één of twee keer ten gehore gebracht. Het programma Klara heeft het vrijdag uitgezonden.