Iris van Herpen kleedt Opera Vlaanderen

Opera Vlaanderen speelt vanaf vrijdag Claude Debussy’s enige voltooide opera Pelléas et Mélisande in een Nederlands jasje. De Gelderse, in Arnhem opgeleide modeontwerpster Iris van Herpen, winnares van de belangrijke Nederlandse Johannes Vermeerprijs 2017, ontwierp twintig kostuums voor de productie.

Ze gebruikte niet alleen zijde, wol en leer, maar ook minder traditioneel materiaal, zoals rubber. Van Herpen (1984) wordt geprezen om haar grensverleggende ontwerpen, waarbij ze gebruik van digitale technieken combineert met ambachtelijk vakmanschap. Inmiddels heeft zelfs het Metropolitan Museum of Art in New York werk van haar aangekocht.

Voor regie en choreografie van Pelléas et Mélisande tekenden Sidi Larbi Cherkaoui en Damien Jalet, voor de scenografie de wereldberoemde performance-kunstenares Marina Abramović. Dirigent is Alejo Perez.

Het is dit jaar een eeuw geleden dat Debussy stierf.