Wietze de Jager krijgt radioshow op 538

HILVERSUM – Wietze de Jager keert terug op de radio. Hij krijgt vanaf maart een eigen show op Radio 538. Wat hij precies gaat doen en wanneer hij te horen is, maakt hij op een later moment bekend.

De Jager vormde lange tijd een radioduo met Mattie Valk bij Qmusic, maar de twee gingen met ruzie uit elkaar. Hij is nu te zien als presentator op SBS6, maar liet eerder al weten erg terug te verlangen naar het radiomaken.

,,Ik ben weer terug on air”, aldus de dj. ,,Het is fantastisch om weer radio te mogen maken. En ik ben trots dat ik bekend mag maken dat ik voor Radio 538 aan de slag ga. Hiermee is de cirkel weer rond.”