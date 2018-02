Lady Gaga breekt Europese tour af

Lady Gaga heeft de laatste tien optredens van het Europese deel van haar wereldtournee geannuleerd vanwege ,,ernstige pijnklachten”, meldt de BBC.

In een op Twitter gepubliceerde verklaring verontschuldigde de popster zich met ,,verslagenheid” bij de fans, maar zei dat ze nu eerst aan ,,mezelf en mijn welzijn” moet denken.

De zangeres lijdt aan fibromyalgie, een langdurige reumatische aandoening die pijn kan veroorzaken over het hele lichaam.

Onder meer shows in Londen en Manchester zijn door het besluit geschrapt. Lady Gaga trad op 20 januari nog wel op in de Ziggo Dome in Amsterdam in het teken van haar ‘Joanne World Tour’.

In de verklaring stond dat de ,,moeilijke beslissing” op vrijdagavond was genomen met ,,sterke steun van haar medische team”.