‘Online videodiensten vaker bekeken’

Videostreamingdiensten blijven groeien in Nederland. Ook het aantal minuten dat mensen per dag gemiddeld naar videodiensten kijken, stijg. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Telecompaper.

Zo verdubbelde Videoland van RTL het afgelopen jaar zijn marktaandeel van 3 procent naar 6 procent, maar breidde ook marktleider Netflix nog uit. Volgens Telecompaper heeft dat Amerikaanse bedrijf inmiddels zo’n 2,4 miljoen huishoudens in Nederland, ongeveer een derde van de markt, als klant. Verder wist Ziggo Sport Totaal zijn klantenbestand op te voeren. Dat heeft echter deels te maken met het gratis abonnement dat klanten die kabel, internet, vaste en mobiele telefonie van VodafoneZiggo afnemen, krijgen.

Amazon Prime Video en Film 1 zijn nog kleine spelers, maar staan vooral bij twintigers in de belangstelling. Netflix heeft juist nog groeiruimte bij 40-plussers. Het aantal minuten dat Nederlanders naar videodiensten kijken is in twee jaar tijd bijna verdubbeld tot gemiddeld 27 minuten per dag.

De televisie is nog altijd het populairste apparaat om streaming video op te bekijken, maar ook daar is een generatiekloof. Bij twintigers wordt de televisie in 56 procent van de gevallen gebruikt, de rest van de tijd kijken ze op computers, tablets of smartphones. Tieners brengen al meer dan de helft van hun kijktijd door op mobiele apparaten.