Zanger kreeg in België rattengif toegediend

De in België populaire zanger Andrei Lugovski (34) ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een poging tot vergiftiging. De van oorsprong Wit-Rus kreeg thallium toegediend, een bestanddeel van rattenvergif. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt.

Het is niet duidelijk wanneer Lugovski het gif toegediend kreeg. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Het parket geeft geen commentaar over de zaak.

De zangloopbaan van de in Minsk geboren Lugovski begon in 2007 met zijn deelname aan de talentenjacht Idool, de Vlaamse versie van het Britse televisieprogramma Pop Idol. Hij werkte onder anderen al samen met de ‘keizer van het Vlaamse lied’ Will Tura. Lugovski verhuisde in 1999 met zijn ouders naar België.