De tijger slaapt door in Boeken Top 10

AMSTERDAM – Britta Teckentrup blijft scoren met haar kinderboek Ssst! De tijger slaapt. Maar liefst drie versies van het boek staan deze week wederom in de boeken Top 10. De mini-editie met app is zelfs doorgestoten naar de eerste plek.

Het boek, vorig jaar al bekroond als Prentenboek van het jaar 2018, werd het boek dat in januari massaal aan kinderen werd voorgelezen tijdens de Nationale Voorleesdagen.

De tijger stoot Vuur en woede van Michael Wolff van de eerste plek. De Nederlandse vertaling van Fire and fury, over het wel en wee in het Witte Huis na het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten, staat deze week op de tweede plaats.

De grootste stijger deze week is Mindgym van Wouter de Jong, dat van plek 10 naar de zesde plaats is gestegen. De Jong laat de lezer in de ‘sportschool voor de geest’ in twaalf weken zijn of haar mentale conditie verbeteren.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Britta Teckentrup – Ssst! De tijger slaapt. Mini-editie

2. (1) Michael Wolff – Vuur en woede

3. (3) William Cortvriendt – Lichter

4. (5) Paolo Cognetti – De acht bergen

5. (8) Jamie Oliver – 5 ingrediënten. Snel en simpel koken.

6. (10) Wouter de Jong – Mindgym

7. (7) Dan Brown – Oorsprong

8. (4) Britta Teckentrup – Ssst! De tijger slaapt. Editie met vingerpoppetje.

9. (6) Han van Bree – Het aanzien van 2017

10. (9) Britta Teckentrup – Ssst! De tijger slaapt