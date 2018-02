Romeins mozaïek blootgelegd in Israël

Archeologen hebben in Caesarea in Israël een ongeveer achttienhonderd jaar oud Romeins mozaïek blootgelegd. Dat gebeurde tijdens opgravingen van een pand uit de Byzantijnse tijd dat nieuwer is en later op het mozaïek werd gebouwd.

,,De verrassing was dat we eigenlijk twee prachtige monumenten vonden uit de gloriedagen van Caesarea”, aldus een van de betrokken deskundigen. Caesarea werd oorspronkelijk gesticht in de vierde eeuw voor Christus en in de Romeinse tijd uitgebouwd. Toen kreeg de kustplaats ook haar naam ter ere van keizer Caesar Augustus. Nu is de plaats een archeologisch belangrijke plek maar ook een badplaats.

Het blootgelegde mozaïek meet 3,5 bij 8 meter en laat de figuur van een man met een toga zien te midden van geometrische patronen. De afgebeelde figuur kan de eigenaar zijn van het pand. Artistiek gezien is het mozaïek volgens kenners van grote kwaliteit.