Weer meer bezoekers Holland Dance Festival

Het Holland Dance Festival heeft zaterdag de zestiende editie afgesloten. De afgelopen drie weken waren er 52 dansvoorstellingen uit negentien landen te zien.

Er kwamen ruim 22.000 bezoekers op af, ongeveer 10 procent meer dan vorige keer. De voorstellingen waren onder meer in Den Haag, Amsterdam, Delft en Rotterdam. Het tweejaarlijkse festival biedt het podium vooral aan dansers die niet of amper in Nederland optreden. Op de openingsavond waren prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Laurentien aanwezig.

De organisatie memoreerde in een terugblik onder meer het optreden van de Koreaanse Eun-Me Ahn Company met de Dancing Grandmothers, en het exclusieve, speciaal door het festival samengestelde programma Mixed Bill. In dit programma – met werken van meesterchoreografen Jiří Kylián, Mats Ek en Emanuel Gat – danste de 72-jarige Ek hoogstpersoonlijk samen met zijn vrouw en muze Ana Laguna.

De volgende editie van het Holland Dance Festival staat gepland voor januari en februari 2020.