Rechtszaak New York tegen Weinstein Company

De procureur-generaal van de staat New York heeft een rechtszaak aangespannen tegen The Weinstein Company en de broers Harvey en Robert Weinstein. Eric Schneiderman beschuldigt de top van het bedrijf ervan te hebben nagelaten medewerkers te beschermen tegen Harvey Weinstein, voorheen de directeur van de filmstudio.

Schneiderman wil dat de opbrengst van de mogelijke verkoop van het bedrijf wordt gebruikt om slachtoffers te compenseren. Veel vrouwen hebben oud-directeur Weinstein, die vorig jaar is ontslagen, beschuldigd van seksueel wangedrag. De procureur-generaal stelde in een verklaring dat het bedrijf onvoldoende actie heeft ondernomen nadat klachten over Weinstein waren binnengekomen.

Door de beschuldigingen tegen de bekende Hollywood-producer won de hashtag #MeToo vorig jaar snel aan bekendheid.