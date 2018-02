Steeds leuker is beste spirituele boek

Het boek Steeds leuker van Jelle Hermus is gekozen tot het Beste Spirituele Boek 2018. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Jacobine op Zondag op NPO2.

Het boek van Hermus, dat gaat over ,,de korte route naar een leuker leven”, kreeg de overgrote meerheid van de meer dan 15.000 uitgebrachte stemmen. ,,Hij nodigt de lezer met een aanstekelijke luchthartigheid uit om strategischer te leven”, aldus het comité dat de shortlist samenstelde.

De andere genomineerde titels waren: Gewoon God van Philip Troost, Rebible van Inez van Oord, In het oranje ochtendlicht van Nina Riggs, De kracht van betekenis van Emily Esfahani Smith en De kracht van stilte van Kankyo Tannier.

De bekendmaking was op de laatste dag van de Maand van de Spiritualiteit. Vorig jaar ging de prijs naar Rusteloosheid van Ignaas Devisch.