Zanger Vic Damone (89) overleden

De Amerikaanse zanger Vic Damone, die ook bekend werd als songwriter, acteur en radio- en tv-presentator, is op 89-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Florida. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt via Fox News.

Damone werd in juni 1928 als Vito Rocco Farinola geboren in Brooklyn als zoon van Italiaanse immigranten. Ge√Įnspireerd door onder anderen Frank Sinatra en Perry Como koos hij voor een carri√®re in de muziek. Dat leidde in 1947 tot een platencontract bij Mercury Records. Damones grootste hits in de VS waren You’re Breaking My Heart, On the Street Where You Live en My Heart Cries for You.

Damone, die vijf keer getrouwd was en Donald Trump tot zijn persoonlijke vrienden rekende, nam tot 1969 honderden liedjes op. Hij kreeg in 2002 een beroerte en in 2008 volgde nog een gezondheidswaarschuwing, maar hij herstelde.