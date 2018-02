Gitaarmaker Gibson in financieel zwaar weer

Het wereldberoemde gitaarmerk Gibson verkeert in financieel zwaar weer. Moederbedrijf Gibson Brandszoekt naar manieren om de schuld terug te dringen en extra financiering aan te trekken.

Het in 1902 opgerichte in Nashville gevestigde Gibson verkoopt behalve elektrische gitaren onder meer ook audio-apparatuur. Het bedrijf heeft echter te maken met uitdagende marktomstandigheden. Topman Henry Juszkiewicz zegt in ieder geval een faillissement te willen voorkomen. Hij hoopt schulden te herstructureren en nieuwe investeerders aan te trekken. Vorig jaar verlaagde kredietbeoordelaar Moody’s nog de kredietwaardigheid van Gibson vanwege zorgen of het bedrijf wel aan zijn financiĆ«le verplichtingen zal kunnen voldoen.

Wereldberoemde muzikanten zoals B.B. King, Eric Clapton, The Edge, Slash, Bob Dylan, Keith Richards, Pete Townshend en Mark Knopfler hebben allemaal op Gibsons gespeeld, waaronder het iconische model Gibson Les Paul.

Ook de befaamde Amerikaanse vuurwapenfabrikant Remington heeft het moeilijk. Maandag werd bekend dat Remington, waarvan de wortels teruggaan tot 1816, uitstel van betaling heeft moeten aanvragen onder druk van een hoge schuldenlast en zwakkere wapenverkopen. Remington maakt deel uit van investeringsmaatschappij Cerberus die al jaren tevergeefs naar een koper zoekt voor de maker van pistolen, geweren en munitie.